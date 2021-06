Marcelo Revelo de Sousa recebeu esta segunda-feira, dia 21, na qualidade de Presidente da República, alguns dos elementos da nova direção da Casa do Artista.

A novidade foi anunciada nas redes sociais da instituição.

"A nossa direção rumou hoje a Belém para uma conversa com o Sr. Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Pelo presente e pelo futuro da nossa Casa!

Obrigada, Sr. Presidente", pode ler-se no Facebook oficial da Casa do Artista.

À mensagem acima referida foi ainda acrescentada uma fotografia onde vemos Marcelo Rebelo de Sousa posar ao lado de alguns dos elementos da direção da instituição, assumida em março deste ano, entre os quais José Raposo, presidente da Casa do Artista, e Sofia Grillo, vogal.

