Ricky Martin faz parte do vasto leque de celebridades que nos últimos dias viajou para Cannes para participar nos eventos que decorrem em paralelo ao famoso Festival de Cinema de Cannes.

Esta terça-feira, dia 24, o cantor, atualmente com 50 anos, deixou-se fotografar na varanda do hotel no qual se encontra instalado e conseguiu surpreender com a sua excelente forma física.

Ricky Martin foi 'apanhado' pelos paparazzi de calções curtos e sem camisola, deixando à vista o seu corpo definido.

