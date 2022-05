Georgina Rodríguez foi uma das estrelas a posar na passadeira vermelha do Festival de Cinema de Cannes esta quarta-feira, 25 de maio.

A namorada de Cristiano Ronaldo elegeu um vestido de corte 'sereia', um dos seus estilos prediletos.

O look, em tons de prateado, deu nas vistas devido ao seu decote e costas nuas.

Recorde-se que Georgina foi mãe há um mês. Bella Esmeralda nasceu em abril, enquanto que o irmão gémeo não resistiu ao parto.

Veja as imagens do look na galeria.