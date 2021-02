Foi com um rasgado sorriso no rosto que Margarida Corceiro deu uma novidade aos seus seguidores das redes sociais. A jovem de 18 anos, que se tornou conhecida depois do seu relacionamento com o jogador de futebol João Félix ter vindo a público, mostrou a chave da sua nova casa.

No pequeno vídeo, Margarida afirma: "Vamos começar".

Este é um importante passo na vida de Corceiro, que continua a somar sucessos ao seu currículo.

Atualmente, poderá vê-la a dar vida a Maria Rita na novela da TVI 'Bem Me Quer'.

