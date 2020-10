Aos 18 anos, Lila Grace Moss está conquistar o mundo da alta costura e atingiu uma das grandes metas na indústria ao desfilar na Semana da Moda de Paris.

A filha de Kate Moss representou a Miu Miu no desfile de apresentação da coleção primavera/verão, que tomou lugar esta terça-feira, dia 6, e não deixou de assinalar o grande marco nas suas redes sociais.

Lila iniciou a carreira na moda há dois anos, com trabalhos para a Marc Jacobs. Sendo filha de um dos nomes mais incontornáveis deste universo, as comparações com Kate Moss não inevitáveis e os fãs acreditam numa carreira igualmente repleta de sucessos.

Vale referir que a jovem é fruto do relacionamento da supermodelo com o editor Jefferson Hack.

