Anwar Hadid decidiu esclarecer as suas palavras depois de ter dito que não iria tomar a vacina contra o novo coronavírus.

O jovem modelo, de 21 anos, foi muito criticado este domingo quando disse tais palavras em resposta a um fã, tendo acrescentando: "Ou eu simplesmente não vou contrair [o novo coronavírus] ou vou contrair e curar-me com a ajuda divina, criando anticorpos, o que é muito melhor do que passar por todo este processo não natural. Os nossos corpos foram feitos pelo Criador e são capazes de reagir a doenças muito mais do que imaginamos".

No entanto, agora o irmão mais novo de Bella e Gigi Hadid, que namora com Dua Lipa desde 2019, esclareceu a sua posição em relação às vacinas.

O jovem assegura que "não é antivacinas". "Acho que todos devem de ter cuidado com cada vacina individualmente, vendo os efeitos positivos e possíveis negativos. Já tomei vacinas antes, mas como alguém que teve um sistema imunológico comprometido, quero continuar a aprender sobre as muitas maneiras de me proteger, a mim e aos outros", acrescentou.

Anwar garante que nunca foi sua intenção "ofender alguém" e agradeceu todo o trabalho dos profissionais que estão na linha da frente a combater a pandemia.

Leia Também: Yolanda Hadid mostra fotos do Natal com Gigi e Zayn Malik