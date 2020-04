António Ramalho Eanes esteve no centro das atenções depois de ter estado, na semana passada, na RTP1 para falar a atual situação do país e do mundo por causa da pandemia da Covid-19.

As suas palavras, em conversa com Fátima Campos Ferreira, do ex-Presidente da República, não passaram despercebida a muitos internautas e figuras públicas, entre elas António Sala.

O locutor e apresentador decidiu recorrer à sua página do Facebook para escrever uma carta aberta a António Ramalho Eanes.

"Caríssimo amigo, não poderia deixar de lhe transmitir o quanto as suas palavras durante a sua brilhante intervenção na RTP 1 me tocaram profundamente. Como velho que sou, e que já desde há muito vou caminhando nesta estrada da vida, senti-me, como raras vezes terá acontecido, representado de forma absolutamente digna e verdadeiramente superior nas suas pujantes e sábias palavras", começou por escrever António Sala na rede social, tecendo rasgados elogios a Ramalho Eanes.

"Como homem e simples cidadão, agradeço-lhe o neste momento dramático para todos nós e para todo o mundo, ter-me feito sentir orgulhoso de ser português, e poder dizer com vaidade, que é uma enorme honra vossa excelência ter sido Presidente do meu país. Um dos grandes Presidentes de Portugal. São personalidades como vossa excelência, autêntica reserva moral deste país e deste povo, que nos faz acreditar que a Pátria e as gentes lusitanas, podem ser dignas de uma História fantástica, que transportam no seu sangue há mais de novecentos anos. Muito obrigado por nos estimular neste momento e desta forma, nesse desiderato", acrescentou.

Leia a carta na íntegra:

Leia Também: "Se necessário, oferecemos o ventilador ao homem que tem mulher e filhos"