Depois de todas as notícias sobre o estado de saúde de Pinto da Costa, a filha do ex-presidente do FC Porto, Joana Pinto da Costa, deixou uma mensagem no Facebook.

"Em nome do meu pai, venho transmitir o seu profundo agradecimento por todas as centenas de mensagens e chamadas de carinho, força e preocupação, que tanto eu como a Cláudia temos recebido", começou por escrever.

"É com todo esse carinho que luta diariamente para manter a sua resiliência e força que o caracteriza, bem como o amor pela vida e sempre pelo seu amor eterno, o FC Porto", rematou.

