Esta segunda-feira, 16 de dezembro, António Raminhos partilhou um carrossel com duas fotografias... diferentes. Eram catálogos de brinquedos de Natal.

Mas a publicação tem uma razão de ser, pois o humorista aproveitou e deixou um desabafo sobre a época natalícia que se aproxima.

"Ainda há catálogos de brinquedos de Natal?", começou por questionar.

"Para mim, o Natal começava na caixa do correio, quando recebia os catálogos com toda uma lista de brinquedos incríveis que desejava ter! Sonhava com eles! Assinalava uns, fazia círculos noutros e, no fim, não recebia nenhum!".

A caixa de comentários de António Raminhos encheu-se de mensagens de pessoas a concordar, mas também a confirmar a existência dos devidos catálogos.