António Pedro Cerdeira quebrou uma vez mais o silêncio relativamente ao processo de violência doméstica no qual se encontra envolvido. Em causa estão a acusações de que foi alvo em 2022 por parte da ex-mulher, Susana Silva, com quem viveu durante nove anos.

Numa entrevista que deu esta quarta-feira, 15 de fevereiro, a Manuel Luís Goucha, na TVI, o ator, de 53 anos, confessou que ainda guarda um "sentimento de revolta", notando que "lida mal com a injustiça e a mentira".

"A pessoa sentir-se injustiçada dói, o tempo também desgasta e nós ficamos com a certeza que o tempo não vai trazer justiça (...). Ainda para mais num processo com situações que se não fossem desta gravidade quase que me ria", diz, num tom irónico.

O ator refere igualmente que "perdeu trabalho" por causa da polémica, mas que todos os dias recebe manifestações de "carinho" por parte do público, quer através das redes sociais, quer pessoalmente.

Por outro lado, não julga as pessoas que não se quiseram envolver no assunto (motivo pelo qual terá perdido trabalho): "Sinto que por vezes as pessoas não se querem ver metidas num assunto com toques tão obscenos, tão pornográficos (...). A justiça é sobriedade e discrição e devia ser eficácia e rapidez. Tudo o que saia disto deixa de ser justiça".

António Pedro Cerdeira revela que houve momentos em que foi "abaixo", garantindo que sempre foi contra o "assédio sexual" e "violência doméstica".

Por outro lado, lamentou: "Estamos numa altura é que é muito fácil levantar uma suspeição sobre alguém. E o que isto faz é que estamos a diminuir esses problemas. Enquanto se faz este circo mediático à minha volta, as verdadeiras vítimas de violência domestica estão a ser descuradas".

