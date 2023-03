Um casal divertido mas muito unido. Assim é a relação de António e Catarina Raminhos, que casaram há precisamente 16 anos.

Nas redes sociais, o humorista assinalou a data e, sem esquecer o tom de brincadeira que domina as suas publicações, aproveitou para se declarar à companheira.

"16 anos de casado! 16! Segundo a Wikipedia são as Bodas de Turmalina, uma pedra preciosa que não se deteriora e pode ser esculpida de várias formas. É bonito o significado embora a Catarina me diga muitas vezes que sou só um calhau. No entanto, a turmalina também pode ser usada para filtros de água, mas deve ser a Catarina porque eu não tenho nenhum", começou por escrever o artista.

"A verdade é que enquanto marido e mulher estamos cada vez mais unidos. Pode ser amor ou o fim da esperança de arranjarmos mais alguém. Seja como for, espero fazer contigo, Catarina, aquelas bodas de jeito, tipo diamante, que é aos 60 anos de casado. Seremos velhinhos. Não vale a pena chegar ao 79 anos de casados, que se chama bodas de café e parece aquele porra que fica no fundo das chávenas. Não interessa a boda, interessa é que seja sempre juntos", completou Raminhos.

Importa recordar que o casal tem três filhas: Maria Rita, Maria Inês e Maria Leonor.

Mais cedo, durante a manhã, foi Catarina Raminhos que reagiu ao aniversário de casamento.

