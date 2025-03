Anthony Hopkins vai lançar um livro de memórias, aos 87 anos, como revela a People.

'We Did OK, Kid' é o nome da referida obra que será lançada no dia 4 de novembro, como relata ainda a revista.

"Eu gosto e acho que vocês também vão gostar", diz o ator num vídeo onde anuncia a notícia. "Leiam."

A obra aborda a "ilustre carreira cinematográfica e teatral, a infância difícil e o caminho até à sobriedade" do ator, como se pode ler na sinopse oficial, citada pela People.

No livro encontramos ainda "um olhar honesto sobre os ponto baixos da sua vida pessoal". Além disso, conta ainda com "uma coleção especial de fotografias pessoais".

Leia Também: Anthony Hopkins conta com o apoio da mulher em evento após perder casa