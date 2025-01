Anthony Hopkins foi uma das celebridades que não faltaram à cerimónia dos Joy Awards, na Arábia Saudita, no sábado, dia 18 de janeiro.

O ator, de 87 anos, esteve no evento na companhia da mulher, Stella Arroyave, e posaram juntos na passadeira vermelha.

Apesar de recentemente ter perdido a casa por causa dos incêndios que continuam a devastar Los Angeles, Anthony Hopkins mostrou-se animado no evento.

Como pode ver nas imagens da galeria, o ator escolheu usar na ocasião um fato preto com uma camisa branca e gravata preta. Já a mulher estava com um blazer preto e um vestido (com renda) da mesma cor.

