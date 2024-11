Da infância vivida em South Bronx ao título de 'melhor ator do mundo' em Hollywood, Al Pacino revela tudo no seu novo livro autobiográfico - 'Sonny Boy'.

A obra foi publicada em outubro nos Estados Unidos da América. Dia 21 de novembro, o livro chegou às livrarias portuguesas.

Em primeiro lugar, 'Sonny Boy' aborda a infância do ator de 'O Padrinho', vivida entre Harlem e Bronx.

Al Pacino, atualmente com 84 anos, foi criado pela sua mãe, Rose, uma mulher mentalmente instável e com uma depressão crónica. "Pacino cresceu nas ruas do South Bronx, rodeado por um grupo de amigos aventureiros que nunca esqueceria", pode ler-se na sinopse do livro.

O pai, Salvatore, abandonou a família dois anos após o nascimento de Al Pacino, algo que iria definir a vida do ator para sempre. Cansada de sustentar o filho sozinha, Rose chegou a tentar tirar a própria vida. Viria a morrer mais tarde, aos 43 anos, quando Al Pacino tinha apenas 22.

O título do livro, 'Sonny Boy', vem da alcunha pela qual a mãe o chamava, retirada da canção de Al Jolson.

Depois da morte da mãe, Al Pacino passou por um período "mais obscuro", mas também conseguiu os seus primeiros trabalhos no teatro e no cinema, após ser descoberto pelo lendário ator e cineasta Charles Laught.

Na obra, são abordados temas como as dificuldades financeiras e o alcoolismo, mas também o auge da sua carreira. Pacino está sóbrio desde 1977, mas revela em 'Sonny Boy' que chegou a ir a audições de ressaca, tendo quase perdido o papel que iria protagonizar.

Note-se que Al Pacino é vencedor de vários prémios, nomeadamente Óscares, Bafta, Emmys e até Globos de Ouro.

