Já adivinhou quem é o ator que está na fotografia? Se a sua resposta é Anthony Hopkins, saiba que acertou.

O ator está de parabéns esta terça-feira, 31 de dezembro, dia em que completa 87 anos de idade.

A fotografia de Hopkins em criança é, segundo o próprio, a imagem que utiliza como fundo dos seus aparelhos digitais. Diz o ator na sua conta de Facebook: "This is my screensaver, I often tell myself, 'We did alright, kid' [Este é o meu 'screensaver', digo muitas vezes a mim próprio 'Saímo-nos bem, miúdo]."

Anthony Hopkins é considerado um dos melhores atores de todos os tempos, com uma carreira que lhe valeu dois Óscares de Melhor Ator, com a sua interpretação em 'O Silêncio dos Inocentes' e 'O Pai'.

Além destes filmes, é conhecido, entre outros, pelos papéis em 'Drácula de Bram Stoker', 'Lendas da Paixão', 'Hannibal', 'Dragão Vermelho', e 'Dois Papas'.

No domingo, 29 de dezembro, o ator recorreu às suas redes sociais para dar conta de outra data marcante: a comemoração dos seus 49 anos de sobriedade.