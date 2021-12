Na noite de 23 de dezembro, Anna Westerlund fez uso das redes sociais para lembrar Pedro Lima num texto em que contou os planos do casal para esta época.

A ceramista confidenciou, na legenda de uma memória Natal com o ator, que tinham o objetivo de reinventar tradições e tornar as festividades em família num momento único.

"Já há muito tempo que deixámos de comer bacalhau a 24. Decidimos que íamos inventar o nosso natal, com tradições do antigamente mas que iríamos inventar também as nossas. Passaríamos só os dois a noite com os miúdos. Assim um dia seria mais fácil. O 24 seríamos só os dois e o 25 cheio de netos. Comíamos fondue, bebíamos champagne, fazíamos caramelos, dançávamos a música do ano de cada um, trocávamos presentes e vivíamos a magia de estarmos juntos", começou por escrever.

E continuou: "Decidimos que íamos inventar o nosso natal, com as nossas tradições mas que iríamos inventar outras novas. No 24 juntamos agora amigos a que chamamos família. Um dia faremos fondue, vamos beber champagne, jogar um jogo, ver um filme no projector, fazer amigo secreto e viver a magia de estarmos juntos".

"No Natal celebremos o amor e a felicidade de estarmos (sempre) juntos. Feliz Natal", rematou.

A ceramista e o ator tiveram quatro filhos em comum: Emma, de 16 anos, Mia, de 13, Max, de 10, e Clara, de cinco. Pedro Lima era ainda pai de João Francisco, de 22, fruto do casamento com Patrícia Piloto.

