Esta segunda-feira, n'O Programa da Cristina', Cristina Ferreira conversou com o senhor Vitorino, um antigo alfaiate que celebra as suas 107 primaveras.

O aniversariante deixou a apresentadora enternecida pela história de vida que conta com períodos de grande dificuldade, nomeadamente o surto da gripe espanhola, que lhe levou o irmão.

Também nas redes sociais Cristina Ferreira fez questão de assinalar a história do senhor Vitorino com imagens do momento em que lhe são cantados os parabéns em direto.

"Já combinei com ele e vamos celebrar os 108 lá em casa. Viveu sozinho até aos 103. Escapou à gripe espanhola para a qual perdeu um irmão nessa altura. Foi alfaiate até conseguir. E hoje ainda me disse que só pede um de cada vez e que quer ver se chega aos 110. Parabéns senhor Vitorino. Que bonito", escreveu na legenda do vídeo.

