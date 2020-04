O projeto de Miley Cyrus criado neste momento de quarentena, 'Bright Minded: live with Miley', continua de pé e os próximos convidados não passaram despercebidos, especialmente um dos nomes, a cantora brasileira Anitta.

A informação foi partilhada na página do Instagram da artista norte-americana ao anunciar os nomes das pessoas que vão estar à conversa consigo, esta quarta-feira, no próximo direto feito no Instagram.

Além de Anitta, Miley vai ainda falar com Diplo, Ashley Longshore e Zoe Kravitz.

