Anitta continua no caminho certo para conseguir tornar-se numa das maiores estrelas da música pop a nível mundial. A cantora brasileira recebeu uma proposta incrível para assinar contrato com a produtora Warner Record. US.

Esta parceria entre a artista, de apenas 27 anos, e a produtora internacional vai dar-lhe a oportunidade de lançar o seu álbum de estreia oficial nos EUA ainda este ano.

"Estou muito entusiasmada por juntar-me à equipa da Warner Records nos EUA", começa por referir Anitta, em declarações enviadas à imprensa através de comunicado oficial.

"É o momento mais importante da minha carreira. Agora, posso mostrar mais sobre a minha arte e cultura ao mundo internacionalmente. Mal posso esperar para que todos ouçam as novas músicas em que tenho estado a trabalhar, que serão uma mistura fresca de espanhol e inglês", completa a cantora funk.

