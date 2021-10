Anita da Costa trocou alianças com Tomás Castanheira a 16 de maio e a cerimónia rapidamente se tornou viral, com milhares de seguidores colados aos ecrãs a acompanhar todos os detalhes do grande dia. E o burburinho chegou a Espanha.

Logo após a boda, o enlace ganhou destaque na edição online da revista Hola!, mas não ficou por aqui e saiu também na edição em papel.

Encantada, a digital influencer destacou esta quarta-feira nas Instagram Stories a página da publicação em que constam imagens do seu casamento.

Publicação de Anita da Costa© Instagram

