Anita da Costa trocou alianças com Tomás Castanheira no passado dia 16 e deixou as redes sociais a 'delirar' com a cerimónia. E não só... A revista espanhola Hola não ficou indiferente e noticiou o enlace, chamando Anita da Costa da "noiva viral".

A troca de alianças tomou lugar no hotel Douro41 e a noiva surgiu deslumbrante num vestido JESUS PEIRO. O casal seguiu depois para a lua de mel e encontra-se agora a viver dias de sonho na Costa Rica.

Revista Hola© Reprodução revista Hola

Pelas redes sociais da digital influencer continuam a ser partilhados registos fotográficos do dia do casamento, assim como da lua de mel. Publicações que já valeram a Anita milhares de likes, comentários e inclusive um aumento no número de seguidores.

Anita da Costa, recorde-se, tornou-se conhecida com a participação na série 'Morangos Com Açúcar', da TVI, mas a sua carreira de atriz foi curta. A ex-namorada de Angélico Vieira formou-se depois em Direito e mais tarde decidiu dedicar-se totalmente à produção de conteúdos na esfera digital, tendo-se tornado uma das influencers mais conhecidas do país, em especial na cidade do Porto.

Leia Também: Mia Rose espalha sensualidade no casamento de Anita da Costa