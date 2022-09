A viver uma fase única após ter dado à luz a pequena Belém no dia 24 de agosto, Anita da Costa decidiu partilhar no Instagram uma mensagem onde fala da maternidade e destas duas primeiras semanas com a filha.

"Lá está ela, o meu coração deitado naquela cama, a viver fora do meu corpo", começou por escrever, acrescentando que acha a menina parecida consigo e com o pai, Tomás da Costa Castanheira (com quem Anita casou no ano passado).

"Anjo o dia todo, pequeno [diabo] a noite toda. Estou a brincar, ela é incrível. Tão calma que até estou com medo de dizer isto em voz alta. Ela tem sido boa para nós, tenho que colocar o despertador nestes primeiros dias para alimentá-la à noite, caso contrário, tenho a certeza que ela dormiria a noite toda. Esperamos que continue assim quando pudermos deixá-la dormir", relatou.

"Agora ela é a dona do nosso tempo, vou para a cama muito cedo e acordo tarde, os dias ficam mais curtos, mas toda agente diz que tenho que descansar, por isso permito-me ficar na cama durante horas! A minha energia está em alta de manhã (quer dizer às 11h, quando me levanto) e muito em baixo no final do dia", continuou, afirmando que "a primeira semana foi uma loucura, uma mistura de amor avassalador, inquietação e hormonas".

"Estava tão preocupada que algo acontecesse com ela. Mas como toda a gente diz, fica melhor", continuou, frisando o amor que sente pela filha.

"E o meu coração derrete todas as vezes que vejo o Tommy [marido e pai da bebé] a abraçá-la. Amo-os muito", disse.

Na mesma publicação, Anita da Costa confessou que estes últimos dias tem sido apenas os três com "um sofá grande, muitos Uber Eats, Netflix e todos os streamings que existem". "O tempo parou para podermos desfrutar da nossa menina de verão, Belém", completou.

