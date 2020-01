Leonor Poeiras esteve na manhã desta terça-feira no 'Você na TV' para partilhar a sua experiência na maternidade e falar da educação do filho, António, já com 11 anos. Um momento que contou com mais duas convidadas e ainda com a opinião do psicólogo Quintino Aires.

E foi já no fim da conversa que os ânimos elevaram-se entre Leonor e Quintino, quando discordaram em relação à pergunta: “Um elogio a um filho faz mal?”.

A apresentadora contou que o filho foi elogiado após ter uma atitude generosa com um colega. Perante a partilha, Quintino concordou que se deve parabenizar a criança, no entanto, afirmou que "não é isso que faz o desenvolvimento" da mesma.

"Isto agora que vou dizer não tem nada a ver com o António, talvez choque, mas os maiores psicopatas são altamente sedutores, e por isso é que eles conseguem agarrar a presa”, justificou o psicólogo.

Nesta altura, Leonor confessou que não estava a perceber a relação e pediu a Quintino que explicasse melhor a sua observação. "[...] A Leonor tem que começar a ver a rubrica ‘Crónica Criminal’ e vai ver uma coisa muito curiosa. As pessoas que fazem coisas horríveis e depois vai-se perguntar como é que essa pessoa era, dizem que era muito doce”, disse o psicólogo.

O rosto da TVI não ficou por aqui e expressou: "Acho um bocadinho perigoso generalizar uma conversa sobre a educação de crianças e compará-las com assassinos".

"Cuidado com a palavra generalizar que em Portugal é utilizada de uma forma incorreta. A Leonor pode dizer o que quiser, não pode é ofender-se com a ciência. Acha que as mães de muitos que estão na prisão não quiseram fazer o melhor possível por eles? [...] O grande amor de uma mãe por um filho nem sempre leva ao bom caminho e é por isso que a ciência é importante”, argumentou Quintino.

Uma discussão que os apresentadores do 'Você na TV', Manuel Luís Goucha e Maria Cerqueira Gomes, acabaram por terminar e prosseguiram com o programa.

