Leonor Poeiras esteve esta terça-feira no programa 'Você na TV', da TVI, para juntamente com outras duas convidadas de Manuel Luís Goucha e Maria Cerqueira Gomes falar sobre os desafios que implicam a educação de uma criança.

Neste caso, Leonor esteve no formato para falar sobre a sua experiência enquanto mãe de um menino, António, de 11 anos.

Sobre o facto de António não ter irmãos, a apresentadora mostrou-se satisfeita por este ter encontrado em casa do pai um "quase meio-irmão' (filho da atual esposa de Miguel Nobre Guedes Braga, ex-marido de Leonor).

"Ele partilha a vida, metade do tempo, com outra criança que é dois anos mais nova. Estão juntos desde muito pequeninos e isso para mim é bom", destacou, garantindo que fica mais tranquila por saber que esta é a realidade do filho.

António está já no sétimo ano, o que levou a mãe Leonor a decidir dar-lhe mais independência e a passar a deixar que este vá sozinho para a escola. Uma decisão dolorosa para o seu coração de mãe. "Eu gosto muito de estar com ele, até porque tenho custódia partilhada e, portanto, se puder vou sempre levá-lo à escola e buscar. Até porque só estou seis meses do ano com ele, assim de uma forma dramática é verdade", explicou, garantindo que, ainda assim, faz questão de dar independência ao filho.

