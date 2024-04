Angie Costa fez questão de assinalar as duas semanas de vida da filha de uma forma muito especial. Nesse sentido, partilhou imagens inéditas do dia do parto com os seguidores.

Nas stories do Instagram, a influenciadora começou por mostrar uma fotografia da CTG (cardiotocografia), exame que a levou primeiramente ao hospital.



© Instagram/Angie Costa

Depois, Angie surge no elevador. "Até gravei para me mentalizar mais um bocadinho", escreveu então.



© Instagram/Angie Costa

Minutos depois, foi instalada no quarto de hospital e a expressão de nervosismo já era evidente.



© Instagram/Angie Costa

Entretanto, Angie começou a sentir uma "mudança de humor". "Estava a sentir demasiadas coisas neste momento... era um choro de felicidade por estar a minutos/horas de conhecer a Alice, de ter sido muito de repente, de saudades do Martim...", acrescentou.



© Instagram/Angie Costa

Durante todo o processo, Angie contou "sempre" com o apoio de Miguel Coimbra.



© Instagram/Angie Costa



© Instagram/Angie Costa

Por fim, Angie Costa mostrou-se já a caminho da sala de parto e com a pequena Alice ao colo.



© Instagram/Angie Costa



© Instagram/Angie Costa

