Angie Costa 'deu à luz' pela segunda vez no passado dia 26 de março e, desde então, tem partilhado amorosos registos da pequena Alice, fruto da relação com Miguel Coimbra. No entanto, a influenciadora recorreu agora ao Instagram para assinalar as duas semanas de vida da menina e pela primeira vez falou sobre o parto.

"Ontem fez duas semanas do dia em que conhecemos a Alice. O dia mais inesperado de sempre. Ia só fazer um CTG (cardiotocografia) e acabei por ficar internada. Ela estava com muita pressa para sair", começou por escrever Angie na legenda de uma fotografia tirada ainda na maternidade.

"Uma experiência totalmente diferente da do Martim. Nunca crio muitas expectativas em relação ao dia do parto, o que tiver de ser, será. Farei sempre o melhor pela saúde dos meus filhos. Ter ao nosso lado pessoas em quem confiamos de olhos fechados é muito importante no processo. Obrigada mais uma vez", concluiu Angie. Ora veja:

