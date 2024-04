Angie Costa e Miguel Coimbra foram pais pela segunda vez no passado dia 26 de março, há precisamente duas semanas.

Para assinalar estas primeiras semanas de vida da filha, a pequena Alice, a influenciadora digital partilhou um vídeo da menina, deitada no ovo, no qual se pode ver parte do rosto da bebé.

"Duas semanas de Alice", escreveu Angie sobre o vídeo, partilhado nas stories da sua conta no Instagram.

De recordar que o casal tem ainda um filho mais velho, Martim, de dois anos.

