2023 foi um ano que sorriu para Ângelo Rodrigues a nível profissional. O ator, de 36 anos, teve a oportunidade de integrar vários projetos, sendo que um dos que lhe trouxe mais reconhecimento - sobretudo a nível profissional - foi a série da Netflix 'Olhar Indiscreto'.

Na sua página de Instagram, o artista destacou os resultados que a trama alcançou na plataforma de streaming.

"Escrevo por extenso porque parece mais impactante: oitenta e seis milhões. Eu explico: 'Olhar Indiscreto' é a série brasileira mais vista da Netflix, acumulando um total de oitenta e seis milhões de horas assistidas globalmente", começa por referir.

"O tsunami que o thriller psicológico brasileiro fez na matriarca do streaming é digno de registo. A série levou-nos numa viagem pelo mundo, alcançando o topo das listas de cinquenta e sete países (slide 5). Lugares que nunca estiveram no meu radar de interesse, como Nova Caledónia por exemplo, figuram nessa lista. Se é possível que apenas três pessoas habitem este arquipélago do Pacífico? É, mas contribuem igualmente para a média", continua.

"A verdade é que não é todos os dias que se recebe uma notícia destas. Ninguém transformará esta vitória numa derrota, e é por isso que deixo aqui costurado o meu orgulho. Aos que acompanharam a minha jornada transatlântica e tornaram esta aventura possível, o meu singelo obrigado", completa.

