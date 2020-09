Ângelo Rodrigues conheceu a fama após integrar o elenco da série juvenil da TVI 'Morangos com Açúcar'. Esta foi uma fase que trouxe tanto aspetos positivos como negativos à vida do ator. Falando do assunto em entrevista a Júlia Pinheiro, o artista confessou:

"Foi uma experiência muito intensa. Já sabia o que queria para a minha vida e estando com muita juventude há muitos egos. Ver alguns colegas que não tinham a mesma vontade que eu era difícil lidar e expressava isso. Acabou por gerar inimizades que foram resolvidas. Isso foi fruto da imaturidade que tinha na altura", notou.

Ainda se lembra de Ângelo nesta época?

