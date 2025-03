Ângelo Rodrigues está no Brasil e a fazer uma das coisas que mais gosta: a representar.

O ator partilhou, na passada quarta-feira, que estava nos estúdios da Globo e, um dia depois, já levantou 'a ponta do véu' com mais imagens no local.

"Sobre coisas bonitas que acontecem", escreveu o artista na legenda da publicação onde mostra fotos e vídeos do backstage das gravações.

Ao programa 'V+Fama' desta quinta-feira, Cláudia Jacques referiu que Ângelo "foi convidado para fazer o remake da novela 'Vale Tudo'.

Recorde-se que o ator foi internado a 12 de janeiro, no hospital de São José, em Lisboa, devido a uma pneumonia por aspiração - uma infeção respiratória grave, ficando em coma.

Em 2019, o artista sofreu outro susto de saúde ao ter tido uma infeção generalizada que também o levou ao coma.

