Ângelo Rodrigues está de volta às redes sociais e parece ter anunciado uma grande novidade a caminho.

O ator desfilou há cerca de duas semanas para o criador de moda Gio Rodrigues e até agora pouco se sabia da sua vida profissional.

Mas esta quarta-feira, Ângelo partilhou duas histórias no Instagram onde mostra que está no Brasil, mas propriamente no Projac, os estúdios da Globo e até aparece vestido com um roupão, indicando que foi trabalhar.

Ora veja.



© Instagram - Ângelo Rodrigues



© Instagram - Ângelo Rodrigues

