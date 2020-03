Angelina Jolie terá entrado novamente com um pedido em tribunal para conseguir a guarda dos seis filhos. De acordo com o The Mirror e o Celebrity Insider, a atriz pretende assim impedir que o ex-marido, Brad Pitt, apresente as crianças a Jennifer Aniston.

A mesma publicação adianta que Angelina acredita que o ator e Jennifer Aniston estão juntos novamente. Furiosa com a novidade, esta quer encontrar forma de afastar os filhos da relação amorosa.

A notícia apanhou as crianças de surpresa e deixou o ator furioso. "Foi um choque para todos", adianta um informante.

Recorde-se que Angelina Jolie e Brad Pitt tinham finalmente chegado a acordo em relação à guarda partilhada dos filhos, isto depois de um longa batalha judicial.

