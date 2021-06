Angelina Jolie foi vista novamente no apartamento do seu primeiro marido, o ator inglês Jonny Lee Miller. A atriz voltou ao prédio do 'ex' esta terça-feira, dia 15, fazendo crescer os rumores de uma possível reconciliação.

Esta é a segunda 'visita' de Jolie a casa de Jonny Lee Miller.

Na passada sexta-feira, 11 de junho, a atriz apareceu sozinha, sem seguranças, acompanhada apenas de uma garrafa de vinho.

Agora, Angelina Jolie foi vista a chegar ao local com um dos seus filhos - no caso o jovem Pax.

A artista e o filho fizeram-se acompanhar da sua equipa de seguranças, tendo permanecido durante pelo menos uma hora em casa de Jonny Miller, relata o Dailymail.

O ator inglês e Angelina Jolie, recorde-se, casaram-se em 1996, terminando a relação em 1999.

