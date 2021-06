Será que é possível que Angelina Jolie reate o seu antigo romance com Jonny Lee Miller? É esta a pergunta feita pela imprensa internacional depois da atriz ter sido 'apanhada' a sair do apartamento de Jonny em Brooklyn, Nova Iorque.

A artista, de 46 anos, levava consigo (à chegada) uma garrafa de vinho e encontrava-se sozinha, sem guarda-costas, relata o Page Six.

Recorde-se que a estrela de Hollywood viajou até Nova Iorque com os filhos para as celebrações do seu aniversário.

Miller e Jolie têm uma história com mais de duas décadas. Depois de terem participado juntos no filme de 1995, 'Hackers', os dois rapidamente se apaixonaram e casaram em março de 1996. O casamento não durou muito e a separação aconteceu em setembro de 1997.

Leia Também: Descontraída, Angelina Jolie 'foge' a restaurantes caros em Nova Iorque