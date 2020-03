Angelina Jolie decidiu doar um milhão de dólares, quase um milhão de euros, para ajudar a fornecer refeições às crianças que geralmente dependem da alimentação escolar.

A atriz, de 44 anos, fez a doação à No Kid Hungry, uma instituição de caridade que está a ajudar as famílias que geralmente contam com as refeições da escola para conseguir alimentar os seus filhos. Um gesto que chega depois de muitas unidades de ensino terem sido fechadas por causa da pandemia do novo coronavírus.

“A partir desta semana, mais de um bilião de crianças por todo o mundo estão longe da escola por causa do coronavírus. Muitas crianças dependem dos cuidados e nutrição que recebem durante o período escolar, incluindo quase 22 milhões de crianças nos Estados Unidos, que dependem do apoio alimentar”, começou por dizer a atriz, referindo de seguida que a instituição está a fazer “grandes esforços para conseguir alcançar o maior número possível de crianças”.

Mas este não foi o único gesto solidário de Angelina. A atriz também fez, recentemente, uma doação à Agência de Refugiados da ONU e enviou apoio às escolas que financia no Afeganistão, Camboja, Quénia e Namíbia para garantir que elas possam continuar a funcionar de alguma maneira durante a pandemia.

Atualmente, Jolie financia dez escolas no Camboja através da Maddox Jolie Pitt Foundation, criada em nome do filho mais velho que adotou no país asiático. A atriz também financia a escola Angelina Jolie para meninas no Quénia e duas outras escolas para meninas no Afeganistão.

