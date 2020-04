Devido à pandemia do novo coronavírus, Angelina Jolie viu reunidos em sua casa os seis filhos, onde se incluiu o mais velho, Maddox, de 18 anos. O jovem encontrava-se na Coreia do Sul a estudar na Universidade de Yonsei, em Seul, mas viu-se obrigado a regressar pois as instalações foram encerradas.

Ora, conforme nota a imprensa internacional, Maddox não pretende ser transferido para uma instituição mais perto de casa, sendo que os seus planos passam por voltar para Seul.

"Não poderia estar mais feliz pela escolha do Mad em relação à universidade. Está, obviamente, fechada de momento por causa da pandemia, mas não irá ser transferido de escola e irá estar de volta assim que as coisas se resolverem", afirmou a atriz em declarações a um meio de comunicação sul-coreano.

Na mesma entrevista, Jolie destacou a importância das crianças continuarem a ter acesso às aulas mesmo à distância através das novas tecnologias, aproveitando para recordar que nem todas as famílias têm acesso às mesmas oportunidades.

Recorde-se que Angelina é mãe de seis filhos, frutos do relacionamento com Brad Pitt: Maddox, Pax, de 16 anos, Zahara, de 15, Shiloh, de 13 e os gémeos Knox e Vivienne, de 11.

