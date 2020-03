Os filhos de Angelina Jolie, incluindo o mais velho, Maddox (que regressou da Coreia do Sul após a sua universidade ter encerrado), estão na sua casa da Califórnia em quarentena, seguindo as recomendações no âmbito ao combate do novo coronavírus.

Segundo a revista People, durante estes dias todos têm aproveitado para se divertirem mas não só.

"Eles têm continuado a estudar em casa, a praticar as línguas, a tocar instrumentos, jogos de tabuleiro e a ajudar a fazer o jantar", afirmou uma fonte à revista.

A mesma acrescentou que não foi necessária uma grande adaptação, uma vez que ter aulas em casa já era uma coisa a que todos estavam habituados.

"Eles têm desfrutado de momentos em família ao ver filmes juntos", sublinhou ainda o mesmo informante.

Durante este tempo, Maddox, de 18 anos, Pax, de 16, Zahara, de 15, Shiloh, de 13 e os gémeos Vivienne e Knox, de 11, também têm estado com o pai, Brad Pitt.

