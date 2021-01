Andressa Suita começou o dia de hoje, 20 de janeiro, com os mimos dos filhos, Gabriel e Samuel, fruto do casamento terminado com Gusttavo Lima.

A figura pública brasileira completa mais um ano de vida e os parabéns começaram por ser cantados pelos meninos, momento que deixou a mãe 'babada' completamente 'derretida'.

Nas stories da sua página de Instagram, Andressa, agora com 33 anos, destacou os mimos que recebeu logo ao início deste dia especial, além do carinho dos filhos. Veja no vídeo da galeria.

Leia Também: Gusttavo Lima tentou a reconciliação várias vezes mas a 'ex' recusou