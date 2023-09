Andreia Silva foi mãe pela primeira vez em 2020 e o nascimento do pequeno Ken ficou envolto numa enorme curiosidade em torno da identidade do pai do menino.

A mesma continua desconhecida até agora e o tema acabou por ser, uma vez mais, abordado pela ex-concorrente do 'Love on Top', enquanto respondia a algumas questões deixadas nas redes sociais.

"O Ken nunca pergunta pelo progenitor (pai)?", perguntou uma cibernauta, com Andreia a responder da seguinte forma: "O meu filho não pergunta por algo que não conhece e muito menos irá sentir falta de algo que nunca teve. Sei que é uma grande curiosidade vossa e que há imensa especulação sobre o assunto e eu sempre fui reservada nesse tema".

"Mas posso dizer que me tornou madura e consciente da aceitação da minha realidade. O pai do Ken não é presente simplesmente porque não faz qualquer questão de contacto com o filho. Eu fiz a minha parte mas não posso obrigar ninguém a assumir as suas responsabilidades", fez notar ainda.



© Instagram/Andreia Silva

