Andreia Rodrigues vive um dia agridoce. Isto porque a apresentadora completa 36 anos este sábado, 11 de abril, mas não vai poder estar ao lado de todos os que mais ama por causa da pandemia da Covid-19.

"36! Aparentemente um dia diferente daquele que imaginei, para celebrar o meu aniversário! Tenho saudades! Não houve almoço de família, não haverá jantar e copos com os amigos mas... eu disse aparentemente, sim, porque na realidade é tal como sonhava, cheio de amor", começou por escrever na legenda de algumas fotografias publicadas na sua página do Instagram, onde referiu que mesmo estando longe, graças às novas tecnologias, conseguiu estar perto dos entes queridos neste dia especial.

"Acordei e recebi amor, das mais variadas formas, videochamadas, mensagens, telefonemas, cantaram-me os parabéns e eu cantei os parabéns com os meus amores, pus a minha filha a dormir, enquanto a admirava e era invadida por amor e mais amor! Logo (com todos nas suas casas) estaremos juntos, graças às novas tecnologias e acima de tudo graças ao amor... é ele que nos une, que do longe faz perto! Brindaremos", destacou.

"Não podia pedir mais neste aniversário... tenho os meus e, neste dia, celebramos o mais importante: a saúde e o amor! E assim sorri-o para o futuro... em breve ele chegará! Obrigada por estarem desse lado e um dia feliz para todos", rematou.

Recorde-se que Andreia Rodrigues e o marido, Daniel Oliveira, são pais de uma menina, a pequena Alice, que está quase a completar dois anos.

