Apesar dos tempos difíceis que se vive devido à pandemia da Covid-19, em casa de Daniel Oliveira e Andreia Rodrigues há motivos para sorrir. Isto porque a apresentadora completa 36 anos este sábado, 11 de abril. Uma data que foi assinalada no Instagram pelo marido e também apresentador, que escreveu um texto como se fosse a filha a ditá-lo.

"Mamã, já digo mamã! E mãe! E amor! E amo-te! Hoje acordei a horas absolutamente decentes ou nas vossas palavras '‪de madrugada', e a primeira coisa que disse foi 'mãe'. O pai diz que assim que eu acordo para o mundo e tomo consciência de mim, evoco-te porque és essencial à minha existência. Eu não diria melhor. Hoje já te felicitei pelo teu aniversário, mas nunca é demais congratular-te antes de mais por teres uma filha espectacular e um marido incrível. Pronto, já sabes, não controlo tudo o que o pai escreve", começou por dizer na legenda de uma fotografia ternurenta de Andreia com a filha, Alice, que está prestes a completar dois anos.

"Neste ano de 2020, fico contente que o Presidente me tenha ouvido e decretado estado de emergência, porque era prioritário brincar tudo o que há para brincar e aprender tudo o que me querias ensinar. Mesmo assim, ainda estou para perceber o que nos impede de viver o mundo lá fora", acrescentou, referindo-se ao facto de várias famílias espalhadas pelo mundo estarem neste momento em isolamento social por causa do novo coronavírus.

"O pai diz que um dia também vou perceber o que significa teres reinventado para mim o mundo cá dentro. Com jogos, baloiços e trampolins, desenhos, ginástica e construções, com descobertas, aprendizagem e risadas. E não sei porque artes mágicas ainda temos cá o pai todos os dias, com medo que eu caia ou tropece das maluquices que tu inventas, mas pronto, ninguém disse que isto eram só coisas boas. O pai diz que a humanidade vive um momento difícil e desafiante, mas também que nunca se viu tanto amor por toda a parte", continuou.

Uma publicação que serviu para destacar, de forma carinhosa, o aniversário de Andreia Rodrigues. "Para mim é sábado, a minha mãe faz anos e estamos juntos. É o que eu vejo daqui e me parece essencial. Parabéns, mamã", rematou.

