Andreia Rodrigues esteve presente na Jornada Mundial da Juventude ao lado do marido, Daniel Oliveira, e ambos assistiram às cerimónias que decorreram este domingo no Campo da Graça, no Parque Tejo-Trancão.

Na sua página de Instagram, a apresentadora mostrou um vídeo gravado por Daniel Oliveira quando o Papa Francisco estava a passar entre a multidão. Na legenda das imagens, Andreia falou sobre esta experiência única.

"Acredito! Acredito numa força maior, que nos move, que dá mais sentido ao que nos rodeia, que me faz crer que os acasos talvez não o sejam, que faz a alma ganhar imensidão. E gosto de acreditar. Sou batizada mas não fiz catequese, não tenho o crisma, não vou à missa, mas tenho fé", começou por dizer.

"A fé que nos move, fé no amanhã, nos nossos filhos, num mundo mais justo. Fé nas mulheres e homens que de alguma forma tocam na vida dos que os rodeiam e a transformam. A fé tem a cor da esperança. Apazigua-nos e inquieta-nos na esperança de que o amanhã seja ainda melhor. O Papa Francisco reforça esta fé, não na doutrina, mas nos valores certos e essenciais, no mais básico do ser, fé no amor, o amor uns pelos outros, por nós e pelo que nos rodeia, esta força que será sempre a mais poderosa, fundamental, unificadora e transformadora", destacou.

"Hoje foi um dia especial para mim, aqui. A aura que aqui se sente é realmente mágica. Há alegria e paz, uma paz que é tão necessária no mundo. Estes dias têm sido cheios de mensagens especiais e valiosas. Obrigada, Papa Francisco", completou.

