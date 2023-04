Andreia Rodrigues deu início ao 39.º aniversário da melhor forma possível: a receber carinho de quem mais gosta.

A apresentadora partilhou nas redes sociais algumas fotografias da forma como foi presenteada - e acarinhada - pelas duas filhas, Alice e Inês, e pelo marido, Daniel Oliveira.

"39! Há melhor maneira de começar a celebrar o dia? A melhor é esta, sem dúvida! Com as gargalhadas e o amor das minhas filhas e do Daniel Oliveira. E era assim que me imaginava aos 39? Nem nos meus melhores sonhos poderia sonhar com algo tão bom e especial! Grata! Por tudo! Um novo ano de vida onde tudo farei para que seja incrível! E será", escreveu a comunicadora na legenda da publicação.

Daniel Oliveira, por outro lado, partilhou algumas fotografias da aniversariante.

Confira na galeria todos os registos publicados por Daniel Oliveira e Andreia Rodrigues nas redes sociais.

Leia Também: Andreia Rodrigues e Daniel Oliveira em 'escapadinha' de fim de semana