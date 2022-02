A popularidade de Bruno de Carvalho enquanto concorrente do 'Big Brother Famosos' vai de mal a pior. O antigo presidente do Sporting é acusado de tornar tóxica a relação com Liliana Almeida, de ser manipulador e agora também é chamado de "chantagista".

Andreia Filipe, antiga concorrente e ex-comentadora do 'Big Brother' manifestou através do Twitter a sua opinião.

"Este BdC… chantagista. Era favorito no início, agora não o posso ouvir", declara, recebendo em seguida várias mensagens de seguidores que parecem concordar com a sua opinião.

Leia Também: Bruno de Carvalho "agressor"? "Tratamos o assunto de forma irresponsável"