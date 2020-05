Andrea Bocelli, de 61 anos, e a sua família estiveram infetados com Covid-19. O tenor italiano, a esposa e os seus filhos receberam o diagnóstico positivo em março deste ano, estando agora totalmente recuperados da doença.

A informação é avançada pela agência de notícias Ansa, que esteve com o artista na manhã desta terça-feira no Hospital Cisanello, em Pisa. O músico dirigiu-se ao local para fazer uma doação de plasma com vista a ajudar na investigação de um estudo coordenado pela Aoupda, relacionado com a Covid-19.

"Eu tive coronavírus, agora estou a doar plasma para pesquisa", terá dito Andrea Bocelli, agora citado pelo jornal La Repubblica, quando no local foi abordado pelos jornalistas.

O tenor explicou ainda que teve muitos sintomas de Covid-19, apenas um pouco de febre, "na prática era assintomático".

