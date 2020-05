António Gonçalves, concorrente de 'Quem Quer Namorar com o Agricultor?', da SIC, chora a morte da irmã, que vivia na Suíça, depois de esta ter sido diagnosticada com o novo coronavírus.

A notícia foi partilhada numa página de apoio a António Gonçalves, no Facebook, como destaca a própria SIC, através do 'Fama Show'.

"O nosso António perdeu mais um bocadinho de si. Infelizmente a sua irmã faleceu vítima de Covid 19. As nossas sentidas condolências a toda a família e um grande abraço ao António. Força em mais esta etapa dolorosa", lê-se numa publicação feita na passada sexta-feira, 22 de maio.

Recorde-se que o concorrente do programa da SIC já tinha revelado, no mês passado, em conversa com Cristina Ferreira, que a irmã estava infetada com o novo coronavírus e que estava em coma induzido.

