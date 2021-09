André Ventura usou a sua conta oficial e Twitter para esta terça-feira, dia 21, reagir à notícia que dá conta de que Carolina Deslandes vai regressar em 2022 aos coliseus de Lisboa e Porto. Porém, a intenção do líder do partido político Chega não foi parabenizar a artista pelo feito mas sim fazer-lhe duras críticas.

"É o que eu tenho dito: o panorama cultural está a degradar-se a olhos vistos. Tenho saudades das mulheres a sério, à antiga. Que espetáculo que davam", escreve André Ventura, que acabou por merecer uma resposta à letra por parte de Deslandes.

"Há três coisas que me fazem ter a certeza que estou no caminho certo :

- Não ter Twitter

- O [André] Ventura não gostar de mim.

- Não ser 'à antiga' e saber mandar po c*ralho", começa por ler-se na legenda de uma imagem onde se vê a publicação de André Ventura que deu origem à polémica.

"Repito: 21 e 22 de Janeiro. Mas se fores homofóbico, racista, xenófobo e tudo o que for dessa família, não venhas. Agradecida", termina a cantora.

Na legenda da mensagem de Carolina Deslandes foram muitas as figuras públicas, entre as quais Rita Ferro Rodrigues, Jessica Athayde, Luís Borges ou Madalena Abecasis, a prestar-lhe apoio e a mostrarem-se incrédulas com as palavras de André Ventura.

