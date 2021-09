Carolina Deslandes presenteou esta terça-feira os seus seguidores do Instagram com uma novidade que a deixou extremamente feliz. A cantora vai regressar aos palcos dos coliseus de Lisboa e Porto em 2022.

Obrigada SET, MEO e Rádio Comercial por acreditarem em mim, e por acreditarem que podemos voltar a esta sala (mesmo que eu continue a dizer que só a minha mãe é que vai)", começa por declarar a artista, que irá apresentar-se em Lisboa no dia 21 de janeiro e no Porto no dia seguinte - 22 de janeiro.

"Fui tão feliz nestes palcos. Tão feliz. Vamos repetir?", termina.

