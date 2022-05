A cantora Anabela Braz Pires, atualmente com 45 anos, foi esta terça-feira uma das protagonistas do programa 'Goucha'. A artista conversou com o apresentador numa entrevista reveladora e intimista onde lembrou o seu percurso e alguns dos episódios mais marcantes pelos quais passou.

Ao falar da relação de enorme união com a mãe, Anabela explicou que passou por um episódio marcante que a passou a ligar ainda mais a Aurélia.

"Tivemos um acidente muito grande quando eu tinha 12 anos", contou, referindo que se tratou de um "gravíssimo" embate de automóvel.

"A minha mãe ficou com muita incapacidade na altura, teve várias fraturas, eu também parti as pernas... foi um acontecimento de vida muito marcante", revelou, explicando que o choque se deu na mesma estrada onde faleceu o músico Carlos Paião. O músico perdeu a vida em agosto de 1988 na Estrada Nacional 1, perto de Rio Maior.

Reveja aqui a entrevista de Anabela.

Leia Também: É oficial! Gustavo Santos e atriz Mafalda Rodiles assumem namoro