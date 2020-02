Dois meses depois de ter chegado ao fim a segunda edição do programa 'Casados à Primeira Vista', da SIC, Cristina Ferreira convidou para uma entrevista no seu programa das manhãs as irmãs de Aveiro que tanto deram que falar.

Ana Raquel e Inês recordaram a experiência como uma aprendizagem positiva mas lamentaram o facto de os especialistas terem falhado na escolha dos seus maridos.

As duas acabaram divorciadas, mas Inês admite que ainda chegou a dar uma oportunidade à relação com Hugo fora do programa.

Mas será que as irmãs já encontraram novos namorados? A pergunta foi feita por Cristina Ferreira e ambas acabaram a garantir que não. Ana Raquel e Inês continuam solteiras e à procura de um grande amor.

